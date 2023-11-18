Кронин — о незасчитанном голе: «Флорида» уже готовилась продолжать матч при счёте 2:2

Главный тренер «Анахайма» Грег Кронин отреагировал на незасчитанный гол в ворота «Флориды» по ходу третьего периода при счёте 1:2. Судьи посчитали, что шайба не полностью пересекла линию ворот. В итоге «Дакс» уступили — 1:2.

«Я видел то же самое, что и 16 000 человек на арене, и должен уважать то, что судьи видели в видеокомнате в Торонто. Я посмотрел повторы на мониторе и увидел разные спорные ракурсы. Посмотрел на скамейку запасных «Флориды», и, кажется, они готовились продолжить игру при счёте 2:2.

Наша команда забавная. Мы действуем рывками. Когда выходим с таким настроем, в нашей игре присутствует бесстрашие и драйв, и вы видели это в третьем периоде», — цитирует Кронина пресс-служба НХЛ.