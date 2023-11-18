Мирошниченко рассказал, что Марио Лемье сказал ему в поддержку борьбы с раком

Нападающий «Херши» Иван Мирошниченко рассказал, что через месяц после начала лечения от рака ему позвонил член Зала хоккейной славы Марио Лемье. Знаменитый канадец также победил рак в сезоне-1992/1993. Лемье вернулся позже в том же сезоне и выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир НХЛ, набрав 160 (69+91) очков в 60 играх.

Мирошниченко сказал, что послание Лемье заключалось в следующем: «Жизнь не заканчивается. Ты выздоровеешь, не беспокойся об этом. Выбрось это из головы и пройди процесс выздоровления до конца».

Страшный диагноз россиянину поставили 4 февраля 2022 года, в день его 18-летия. На данный момент россиянин вернулся к игре в хоккей и выступает в АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона». В активе 19-летнего россиянина 8 (4+4) очков в 15 играх сезона АХЛ за «Херши».