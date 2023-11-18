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Голдобин установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за одну регулярку

Голдобин установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за одну регулярку
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Ладой». Идёт первый период — счёт 3:1 в пользу москвичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
2-й период
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Пашин (Талалуев) – 02:22 (5x5)     2:0 Бурмистров (Голдобин, Рукавишников) – 08:14 (5x5)     3:0 Голдобин (Порядин, Бурмистров) – 14:13 (5x5)     3:1 Червоненко (Грошев) – 19:36 (4x5)     4:1 Цыплаков (Савиков) – 33:31 (5x5)    

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин стал автором заброшенной шайбы в середине первого периода с передач Павла Порядина и Александра Бурмистрова. Таким образом, форвард забросил 23-ю шайбу в сезоне и установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат. Ранее по 22 шайбы забрасывали Штефан Ружичка (2011/2012), Райан Стоа (2016/2017), Сергей Широков (2020/2021).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующая цель – рекорд «Спартака» по очкам за регулярный чемпионат. У Голдобина в настоящий момент 48 очков, рекорд делят Бранко Радивоевич и Александр Хохлачёв, набиравшие по 55 очков.

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