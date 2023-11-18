Голдобин установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за одну регулярку

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Ладой». Идёт первый период — счёт 3:1 в пользу москвичей.

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин стал автором заброшенной шайбы в середине первого периода с передач Павла Порядина и Александра Бурмистрова. Таким образом, форвард забросил 23-ю шайбу в сезоне и установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат. Ранее по 22 шайбы забрасывали Штефан Ружичка (2011/2012), Райан Стоа (2016/2017), Сергей Широков (2020/2021).

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Следующая цель – рекорд «Спартака» по очкам за регулярный чемпионат. У Голдобина в настоящий момент 48 очков, рекорд делят Бранко Радивоевич и Александр Хохлачёв, набиравшие по 55 очков.