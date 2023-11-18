Разин: у нас был длительный перелёт, играли через день, тяжело доставались эмоции

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» (2:0).

«У нас был длительный перелёт и играли через день, поэтому ребята были немножко, скажем так, заморожены, тяжело доставались эмоции. Хорошо, что в обороне сыграли строго, надёжно, дисциплинированно. Забили, хотелось бы, конечно, побольше, но, я думаю, зрители нас простят, мы старались сегодня. Нас с победой.

Была ли сразу задумка переместить Гребёнкина к Коробкину и Джонсону? В последней игре в Новосибирске у нас во втором периоде не складывалось, мы там поменяли, и как раз вместо Кошелева я попробовал Акользина. Не хочется разбивать первую пятёрку. Потом уже сюда приехали… Никита Гребёнкин, скажем так, последние игры не в своей тарелке, поэтому хотелось его немножко поддержать, и у Семёна Кошелева функциональное состояние не очень в последних играх, поэтому пришли к этому решению.

Почему поначалу выходил Мухаметов, а потом перестал? Больших претензий к нему нет, но сидел Силантьев, а он последние игры неплохо играл, хотелось дать всем поиграть, попробовали, поменяли, у этих ребят получше было.

Насколько болезненным был этот приём для Джонсона? Вроде нормально, и концовку отыграл, доктор ничего не говорил», — приводит видео с пресс-конференции Разина пресс-служба «Металлурга».