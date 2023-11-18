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Исход матча «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» решила шайба, заброшенная головой

Исход матча «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» решила шайба, заброшенная головой
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В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» (0:1).

Исход встречи предрешила шайба нападающего гостей Александра Хмелевски, которая перед тем, как оказаться в воротах, попала ему в голову.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео курьёзной шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от находящегося на четвёртой строчке «Ак Барса» на один балл.

В следующем матче клуб из столицы Башкортостана сыграет 21 ноября в гостях с «Нефтехимиком». «Ак Барсу» в этот же день предстоит матч в Москве с «Динамо».

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