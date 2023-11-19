Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: приятно, когда команда возвращается из длительного турне и выигрывает такой матч

Ларионов: приятно, когда команда возвращается из длительного турне и выигрывает такой матч
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над московским «Динамо» (3:1).

«Хочу поблагодарить соперника за хороший матч, который держал болельщиков в напряжении до самого конца. Поздравляю нашу команду с победой. Не обошлось и без колоссальной поддержки зрителей на трибунах, которые соскучились по ребятам и не видели их почти месяц. Дважды приятно, когда команда возвращается из длительного турне и без всяких оправданий выигрывает такой матч», — сказал Ларионов на пресс-конференции.

«Торпедо» набрало 40 очков и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, отставая от бело-голубых, которые идут вторыми, на пять баллов.

Материалы по теме
Павел Буре: мне близок хоккей «Торпедо» Игоря Ларионова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android