Ларионов: приятно, когда команда возвращается из длительного турне и выигрывает такой матч

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над московским «Динамо» (3:1).

«Хочу поблагодарить соперника за хороший матч, который держал болельщиков в напряжении до самого конца. Поздравляю нашу команду с победой. Не обошлось и без колоссальной поддержки зрителей на трибунах, которые соскучились по ребятам и не видели их почти месяц. Дважды приятно, когда команда возвращается из длительного турне и без всяких оправданий выигрывает такой матч», — сказал Ларионов на пресс-конференции.

«Торпедо» набрало 40 очков и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, отставая от бело-голубых, которые идут вторыми, на пять баллов.