Павел Буре: мне близок хоккей «Торпедо» Игоря Ларионова

Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре рассказал о стиле игры «Торпедо» Игоря Ларионова.

«Игорь Ларионов много говорит о том, что хочет вернуть в наш хоккей его советский атакующий комбинационный стиль? Очень важно сохранять своё. Но эволюция есть и в хоккее. Из каждого стиля надо брать что-то хорошее. Как канадцы взяли многое у нас, а мы пытаемся что-то перенимать у них. Всё идет вперёд семимильными шагами. Ты и становишься лучше, когда смотришь на других, учишься. Если в 1970-х годах было что-то сложно увидеть у других — мир был закрыт, и мы мало куда ездили — то теперь всё перед глазами. Включай интернет или телевизор, учись, анализируй как тренер, бери что-то лучшее, пытайся это использовать у себя.

Хотел бы, чтобы такой стиль игры, как у ларионовского «Торпедо», окончательно вытеснил из КХЛ системный хоккей Зинэтулы Билялетдинова, Игоря Никитина? Я вырос в системе ЦСКА, откуда и вышел Ларионов. Конечно, мы единомышленники, и стиль игры его команды мне близок. Вам скучно смотреть системный хоккей? Но многое зависит от того, какие у тебя исполнители в команде. Ты можешь быть хорошим тренером, но нужны исполнители твоих идей на льду. ЦСКА была базовой командой сборной СССР, поэтому у Виктора Васильевича Тихонова были лучшие игроки со всего Союза. Он мог делать всё, что захочет.

Когда я в 16 лет пришёл в команду мастеров, у нас были четыре игровые и две запасные пятёрки. Так вот, в пятом-шестом звеньях у нас тогда сидели заслуженные мастера спорта. Вот такая была конкуренция! Конечно, Тихонов при такой огромной лавке и не думал играть от обороны. Он мог выбирать игроков в состав, делал ставку на нападение. Но ведь были команды, где не хватало звёзд. Не было у них легендарных пятёрок. И что им оставалось делать? Если ты не можешь созидать, то будешь разрушать», — сказал Буре в интервью «Известиям».

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