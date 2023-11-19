Капитан «Рейнджерс» чистым силовым приёмом травмировал нападающего «Нью-Джерси»

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В середине первого периода жёсткий силовой приём провёл защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба против нападающего «Нью-Джерси» Томаша Носека. Форвард хозяев неудачно обработал шайбу и, пытаясь выгрести её из-под коньков, опустил голову. В этот момент чистым ударом плечом капитан «Рейнджерс» сбил нападающего с ног. После этого столкновения Носек ушёл в раздевалку и больше до конца матча на лёд не выходил.

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«Рейнджерс» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка. «Нью-Джерси» находится на 10-м месте, у команды 17 очков.