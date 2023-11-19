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«Была упорная борьба, как мы и ожидали». Тамбиев оценил победу в матче с «Амуром»

«Была упорная борьба, как мы и ожидали». Тамбиев оценил победу в матче с «Амуром»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в первом матче дальневосточного дерби сезона с «Амуром» (2:0).

«Как мы и ожидали, упорная борьба была на площадке. Шикарная атмосфера, полные трибуны – спасибо нашим болельщикам, их тоже было слышно. Владивосток с победой, готовимся к следующему матчу», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.

Этот матч стал первым в сезоне в рамках дальневосточного дерби. 21 и 28 ноября команды вновь встретятся на домашней площадке «Амура». Вторая половина сезонной серии пройдёт во Владивостоке — 6, 7 и 20 декабря. По итогам всех шести встреч команды разыграют между собой новый трофей – Кубок Икры.

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