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А. Юдин: в эпизоде с незасчитанным голом «Локомотива» спорить не о чем. Время уже вышло

А. Юдин: в эпизоде с незасчитанным голом «Локомотива» спорить не о чем. Время уже вышло
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Экс-защитник сборной России, тренер Александр Юдин считает, что споры вокруг незасчитанного гола на последней секунде в матче «Локомотив» — СКА (1:2) должны прекратиться.

«Я не понимаю, в чём смысл спорить и почему этот эпизод до сих пор обсуждают. Даже если бы вбрасывание было засчитано как нормальное, всё равно бы «Локомотив» не успел забить гол, потому что прошло больше, чем 1,1 секунды. Когда шайба влетела в ворота – время уже вышло. И если бы посмотрели повтор видео, обнаружили бы, что шайба пересекла линию ворот после истечения игры», — сказал Юдин «Чемпионату».

СКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы с берегов Невы сыграют 20 ноября дома с ЦСКА. «Локомотив» остался с 40 очками и идёт третьим на Западе. В ближайшей игре команда Игоря Никитина примет дома 21 ноября «Спартак».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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