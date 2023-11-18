Новый судейский скандал в матче СКА! Почему не засчитали спасительный гол «Локомотива»?

К четвёртой в сезоне игре с «Локомотивом» СКА подходил в наилучшей форме для нынешней регулярки. Армейцы выиграли четыре встречи подряд, при этом без потерь двигались по гостевому маршруту, добыв победы в Казани и Череповце. У ярославцев, кстати, тоже была приятная серия из трёх успешных матчей кряду, так что следовало ждать хоккей высокого уровня.

Большим количеством шайб соперники в итоге не порадовали, но нервов и напряжения в матче было предостаточно, да и интрига держалась до последнего. СКА открыл счёт на 15-й минуте: Никишин одним касанием вывел шайбу из зоны, отрезав пару игроков «Локомотива», Зыков улетел в контратаку и точным броском переиграл Исаева.

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Но нужно заметить, что ярославцы владели преимуществом с самого начала встречи. Первый период получился более-менее равным, но когда «Локомотив» оказался в положении проигрывающей команды, то устроил СКА весьма тяжёлую жизнь. Во втором периоде железнодорожники перебросали армейцев 22-6, и на 36-й минуте сравняли-таки счёт. Гернат ювелирно бросил от левого борта, сумев подобрать ключик к воротам Маттссона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Однако и СКА выжал из своих шести бросков в створ гол. Вскоре после шайбы Герната армейцы получили единственное в матче большинство (да и то лишь на 74 секунды) и сумели его реализовать. Один из героев матча Зыков добавил к голу классный пас на Алекса Гальченюка, чётко бросившего в касание.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Третий период превратился для СКА в реалити-шоу «Остаться в живых». Армейцы ушли в глубокую оборону, играя на удержание счёта, а «Локомотив» явил себя в достаточно неожиданном обличие мощно и постоянно атакующей команды. В результате ярославцы бросили 19 раз в створ за отрезок, не дали СКА ни разу за двадцать минут потревожить Исаева, но Маттссон, проводивший только второй матч после двухмесячного перерыва, был неподражаем – у шведа набралось 50 сейвов за всю игру! Ещё 23 броска приняли на себя полевые хоккеисты армейцев.

Впрочем, вся эта самоотверженность могла пойти для СКА прахом. В концовке основного времени Михаил Воробьёв на ровном месте устроил проброс, пытаясь забить в пустые ворота, а затем проиграл вбрасывание за секунду до сирены Красковскому. И да, история повторилась! Шайба отлетела к Рафикову, тот бросил и пробил гениального Маттссона. Ужасное дежавю для СКА.

Но был нюанс. Лайнсмен зафиксировал со стороны Красковского нарушение процедуры вбрасывания и ещё до того, как шайба влетела в ворота, поднял руку, сигнализируя об остановке игры. Так что ярославские трибуны сходили с ума от радости уже на фоне обескураживающего для них жеста арбитра.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но момент, конечно, получился скандальный. Трудно наверняка определить, что именно сделал Красковский неправильно, и мы очень надеемся, что в КХЛ всё разложат по полочкам относительно этого эпизода.

Однако тут вот что ещё очень важно. Вероятно, Красковский действительно что-то нарушил, но стоило ли лайнсмену быть до конца принципиальным в таком моменте? Я имею в виду, не следовало ли ему поступить в соответствии с пресловутым духом игры? С тем самым духом игры, который не должны искажать буквы закона, по выражению Александра Медведева – первого президента КХЛ, а ныне председателя Совета директоров СКА.

Кажется, сегодня в Ярославле был как раз такой случай, когда формализм лайнсмена оказался неуместным в контексте матча в целом и третьего периода в частности. Сумел ли Красковский в этом единоборстве на точке каким-либо неправомерным образом создать себе преимущество перед Воробьёвым? Каждый может сам посмотреть видео, ответить на этот вопрос и потом уже решить, следовало ли линейному останавливать игру, или нет. У Игоря Никитина, например, однозначная точка зрения – в этом эпизоде хоккей проиграл.

Разумеется, Игорь Валерьевич – лицо заинтересованное, и его мнение в этой ситуации не может быть объективным. Но в целом-то действительно хочется, чтобы судьбы матчей в нашем хоккее, в нашем великолепном по зрелищности сезоне КХЛ решались на льду, а не в закоулках свода правил.