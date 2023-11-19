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Нюландер повторил рекорд по серии с очками среди действующих игроков НХЛ на старте сезона

Нюландер повторил рекорд по серии с очками среди действующих игроков НХЛ на старте сезона
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В эти минуты в Швеции на стадионе «Авичи-Арена» проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» встречается с «Торонто Мэйпл Лифс». После первого периода впереди канадский клуб со счётом 2:1.

На 13-й минуте встречи Остон Мэттьюс с передач Вильяма Нюландера и Моргана Райлли сделал счёт равным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

27-летний Вильям Нюландер отметился результативными действиями в 17-м матче подряд, начиная со старта сезона. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Вильям повторил рекорд Коннора Макдэвида сезона-2021/2022 среди действующих игроков НХЛ. Теперь на счету Нюландера 11 заброшенных шайб и 15 результативных передач.

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