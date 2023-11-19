Форвард «Автомобилиста» Широков назвал проблемный аспект в игре клуба

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) и назвал игру в большинстве — проблемным аспектом в игре команды.

«После матча остался осадок, потому что проиграли. Повели, потом пропустили, дальше ещё один гол в меньшинстве. Не забиваем свои моменты, а соперник нас наказывает. А так хорошая игра, хорошая атмосфера, спасибо болельщикам. Будем готовиться дальше. После Дальнего Востока немного недовосстановились, но это не оправдание – все находятся в равных условиях.

Интересна ли новая концепция уральского дерби – со своей формой, с особым антуражем? Это здорово. Это больше сделано для болельщиков, а мы и так всё прекрасно понимаем. Хотели сделать подарок для Толика Голышева, у которого 500-й матч в КХЛ, но не получилось. Будем стараться теперь в домашних играх. У нас есть время отдохнуть, набраться сил и эмоций.

Забил впервые с середины сентября? В первую очередь надо думать о качестве игры, которую ты показываешь. В последних матчах у меня были моменты, просто шайба не шла в ворота. Надо на этом не зацикливаться, а двигаться дальше. Надеюсь, дальше будет полегче и попроще. Здорово, что забил. Но было бы лучше, если бы я не забил, а мы выиграли. У нас командный вид спорта, и каждый должен вносить лепту в результат. Главная оценка нашей работы – результат по итогам сезона.

Чего не хватает, чтобы показывать такую же результативность, как в прошлом сезоне? Не хватает забить и отдать передачу. Надеюсь, дальше всё поправится. Главное – чтобы команда выигрывала. Впереди самое важное – борьба за место в восьмёрке, дальше – плей-офф, ради чего мы и играем. Говорить про личные результаты – это не для меня. Будем помогать команде по возможности.

В чём причины того, что «Автомобилист» мало забивает в этом сезоне, хуже реализовывает большинство? Хромает результативность в большинстве. Мы все прекрасно это понимаем. Работаем над этим. Против «Адмирала» и «Трактора» забили в большинстве. Будем работать, оттачивать свои действия. Самое интересное впереди, и будем стараться подойти в полной форме к окончанию сезона и к плей-офф», — цитирует Широкова «РБ Спорт».