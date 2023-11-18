Н. Заварухин: решили сделать Голышеву подарок в честь 500-й игры в КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Трактора» (2:4).

«Потрясающая атмосфера на стадионе, слышно наших болельщиков и болельщиков «Трактора». Вначале планировали преподнести сюрприз сопернику и сыграли активно. Где-то получилось, владели шайбой в зоне атаки, заработали удаление, реализовали большинство. Дальше по игре – ненужные ошибки, сыграли более пассивно в зоне обороны и пропустили гол. Здорово сыграл вратарь соперника. Хоккей – командный вид спорта, где-то моментами мы недоработали и пропустили голы. 39 бросков, из них 23 заблокированных: я думаю, количество должно перейти в качество, и всё будет хорошо.

Сказался выезд на Дальний Восток? Четыре тяжёлые игры. Давали ребятам выходные. Местами не хватило агрессии в обороне и быстрого наката, чем соперник и воспользовался. Есть небольшие отговорки, что был выезд на Дальний Восток. Но всё равно мы должны дорабатывать перед своими воротами и воротами соперника.

Игра Сергея Широкова? Конечно, я жду от него большего, что он именно на льду будет приносить пользу команде – голами, активными действиями. Надеюсь, что после этой шайбы у него будет вдохновение. Возраст у человека, местами мы стараемся беречь его. Ставим его в такие игры, чтобы он показывал своё мастерство. Он капитан команды, который помогает мне, моим помощникам, в раздевалке.

Он будет капитаном дальше? У Толи Голышева была 500-я игра в КХЛ. С Сергеем поговорили и решили сделать ему подарок на матч», — сказал Заварухин на пресс-конференции.