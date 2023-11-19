Главный тренер «Витязя» Рябыкин ответил о принципиальности матча с «Авангардом» в Омске

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвёл итог победного матча с «Северсталью» (4:3 ОТ) и оценил принципиальность матча с «Авангардом» в Омске, который состоится 29 ноября.

«Очень солидно сыграли в третьем периоде. Особо не дали сопернику шансов. Сыграли правильно, по счёту. Очень понравилось, что и «Северсталь» быстро играли, и мы быстро играли. Несмотря на такой сложный график. Команды были примерно в одинаковых условиях. Хорошо, что победили. Эти очки были нам очень важны.

Две шайбы в меньшинстве сегодня, тренируем это или так совпало? Так совпало. Никто не тренирует атаку в меньшинстве. Тренируют всегда оборону. Это бонус за хорошую игру в обороне, скажем так.

После вчерашнего матча сделали работу над ошибками? Конечно. Мы и вчерашний матч разобрали. Посмотрели матч. Сначала на эмоциях думали, что плохой матч был. Нет, матч был достаточно хороший. Много моментов. Единственное, что было мало бросков. Попросили ребят эту ситуацию исправить. Сегодня они получше побросали. Результат говорит сам за себя.

Дмитрий Шикин сегодня провёл полноценный матч? Он сегодня признан лучшим игроком команды. Тут комментировать нечего. Он нас подтащил в самые трудные моменты. Сегодня сыграл очень здорово.

Заключительный матч в ноябре для «Витязя» с омским «Авангардом»? Сами понимаете, сейчас очки нужны как воздух. Поэтому любая игра для нас сейчас как игра плей-офф. Куда мы стремимся, куда мы хотим попасть. Да, приятно вернуться на арену в Омск, там очень хорошая арена. Думаю, и игрокам нравится там играть. С удовольствием сыграем», — цитирует Рябыкина пресс-служба «Северстали».