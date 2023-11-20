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«Это плохое время». Драйзайтль — об одновременном спаде у него и Макдэвида

«Это плохое время». Драйзайтль — об одновременном спаде у него и Макдэвида
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал первую в своей карьере ситуацию, когда одновременно и он, и главная звезда «нефтяников» Коннор Макдэвид переживают игровой спад.

«Мы говорили об этом на днях. Никогда не случалось, чтобы мы оба чувствовали себя подобным образом. Это плохое время», — сказал Драйзайтль в интервью Sportsnet.

Для Макдэвида текущий сезон пока получается самым неудачным. Его результативность упала с 18,2% в прошлом сезоне до 9,1% в нынешнем.

Аналогичные показатели Драйзайтля также снизились: с 21,1% в сезоне-2022/2022 до 11,5% в нынешнем.

На данный момент «Эдмонтон» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в своём активе 11 очков.

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