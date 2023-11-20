«Металлург» продлил победную серию до восьми матчей, обыграв дома «Сибирь»

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» переиграл «Сибирь» (4:1).

В составе победителей шайбами отметились Макар Хабаров, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис. У гостей единственный гол записал на свой счёт Артём Жуков.

Этот успех продлил победную серию уральцев до восьми матчей. Команда Андрея Разина набрала 48 очков и продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Следующий матч «сталевары» сыграют 23 ноября дома с «Трактором».

«Сибирь» потерпела третью подряд неудачу, остаётся с 33 очками и идёт на восьмой строчке Востока. В ближайшей игре команда Дэвида Немировски 22 ноября примет на своём льду «Сочи».