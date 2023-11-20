«Металлург» продлил победную серию до восьми матчей, обыграв дома «Сибирь»
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В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» переиграл «Сибирь» (4:1).
В составе победителей шайбами отметились Макар Хабаров, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис. У гостей единственный гол записал на свой счёт Артём Жуков.
Этот успех продлил победную серию уральцев до восьми матчей. Команда Андрея Разина набрала 48 очков и продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Следующий матч «сталевары» сыграют 23 ноября дома с «Трактором».
«Сибирь» потерпела третью подряд неудачу, остаётся с 33 очками и идёт на восьмой строчке Востока. В ближайшей игре команда Дэвида Немировски 22 ноября примет на своём льду «Сочи».
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Хабаров (Юров, Минулин) – 19:32 (5x5) 2:0 Канцеров (Коробкин) – 32:41 (5x5) 3:0 Силантьев (Орехов, Неколенко) – 35:18 (4x5) 3:1 Жуков (Бек) – 44:53 (5x4) 4:1 Михайлис (Силантьев) – 59:41 (en)
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