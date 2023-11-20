Лайнсмен, отменивший гол «Локомотива», будет работать сегодня на матче СКА — ЦСКА

Сегодня, 20 ноября, в Санкт-Петербурге пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором СКА примет столичный ЦСКА.

Одним из лайнсменов на этот матч был назначен Дмитрий Сивов. Примечательно, что именно он стал главным действующим лицом в концовке предыдущего матча СКА с ярославским «Локомотивом». Напомним, Сивов отменил в той встрече гол последних одновременно с финальной сиреной, усмотрев перед этим нарушение процедуры вбрасывания. Решение арбитра вызвало большой резонанс в хоккейном сообществе.

Матч СКА — ЦСКА начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это второе армейское дерби в нынешнем сезоне. Первое прошло 6 октября в Москве и закончилось победой команды Романа Ротенберга (3:2).