Геннадий Орлов: Никитин что-то говорил про отменённый гол, Ротенберг его наказывает

Известный футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов высказался об отменённым голе «Локомотива» в матче со СКА.

«Отменённый гол в ворота СКА на последней секунде? Причина в том, что на вбрасывании игрок «Локомотива» ногой въехал до того, как шайбу вбрасывают. За какую-то долю секунды он левой ногой въезжает в ногу напротив стоящего хоккеиста, и сразу лайнсмен поднял руку. Это на экране видно было, и поэтому отменили гол. Повторили это самое вбрасывание, потому что оно было неправильно разыграно.

Слушайте, а матч со «Спартаком», когда 1,9 секунды оставалось и забросил «Спартак»? Ну, это же… А здесь 1,1 секунды. Тоже забрасывают шайбу. Ну это жуть какая-то была. Но, к счастью для СКА, нарушил правила игрок «Локомотива». Ну он нарушил, это видно было. Там что-то Никитин говорил. Ну это понятно, он тренер, должен реагировать как-то. Правда, их наказывают, у нас Роман Ротенберг его тоже наказывает», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».