Никитин: что мне рассказали арбитры по поводу отмены гола «Локомотива»? Пушкин отдыхает

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:2).

«Что мне рассказали арбитры об отменённом голе «Локомотива» в концовке? Пушкин отдыхает, я скажу так. Есть, конечно, ошибки, все мы люди. Но есть моменты, которые ошибкой назвать нельзя.

Да, перебросали СКА 19-0 в третьем периоде. Но мы тоже иногда играем такие игры, когда в обороне сидим, счёт удерживаем. СКА грамотно оборонялся, не давал создать нам много. Но нам всё равно нужно реализовывать моменты, с одной заброшенной шайбой непросто выигрывать.

Игра Герната? Мы на всех защитников рассчитываем, и Мартин один из них. Сегодня он внёс солидность в игру. Команда так и растёт на опыте и примере старших товарищей. Кто-то через слух воспринимает, а кто-то визуально. Как раз Гернат сегодня показал, как нужно делать.

Чемпионат такой, что ты не знаешь, дома или на выезде играешь. Играешь и играешь. Хочется, конечно, радовать болельщиков, сегодня здорово нас поддерживали. Хочется давать им положительные эмоции. Нужно на это обратить внимание», — передаёт слова Никитина с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.