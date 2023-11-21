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Панарин прервал свою рекордную результативную серию из 15 матчей

Панарин прервал свою рекордную результативную серию из 15 матчей
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел отличиться в матче с «Даллас Старз» (3:6) и таким образом прервал рекордную результативную серию из 15 матчей подряд.

В нынешнем сезоне Панарин сыграл 16 матчей, забросил 10 шайб и отдал 16 голевых передачи. Он побил рекорд среди российских игроков по длительности результативной серии в НХЛ, который ранее принадлежал Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» побил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973), который набрал очки в 14 стартовых матчах подряд в сезоне-1972/1973.

После 17 игр «Даллас» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 25 очков. «Рейнджерс» идут вторыми на Востоке (25 очков).

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