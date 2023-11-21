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Гол Андерссона в овертайме принёс «Калгари» выездную победу над «Сиэтлом»

Гол Андерссона в овертайме принёс «Калгари» выездную победу над «Сиэтлом»
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В Сиэтле, на стадионе «Климат Пледж-Арена», завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» уступил «Калгари Флэймз» (3:4 ОТ)

В составе победителей отличились Элиас Линдхольм, Джонатан Юбердо, Эндрю Манджапане и Расмус Андерссон в овертайме. У хозяев шайбы забросили Винс Данн, Джордан Эберле и Джаред Макканн.

Российский защитник канадского клуба Никита Задоров в этом матче не отметился результативными действиями, но попал в протокол, дважды удалившись во втором периоде. Он стал единственным игроком «Флэймз» в этом матче, кто отправлялся в бокс для оштрафованных.

«Калгари» набрал 17 очков и занимает 11 место в таблице Западной конференции. «Кракен» остались с 19 очками и идут седьмыми.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Андерссон, Уигар) – 01:16     1:1 Данн (Веннберг) – 08:42     1:2 Юбердо (Андерссон, Кадри) – 11:40 (pp)     2:2 Эберле (Данн, Гурд) – 28:21     3:2 Макканн (Ларссон) – 30:25     3:3 Манджапане (Ханифин, Танев) – 55:53     3:4 Андерссон (Баклунд, Юбердо) – 63:28    
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