Гол Андерссона в овертайме принёс «Калгари» выездную победу над «Сиэтлом»

В Сиэтле, на стадионе «Климат Пледж-Арена», завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» уступил «Калгари Флэймз» (3:4 ОТ)

В составе победителей отличились Элиас Линдхольм, Джонатан Юбердо, Эндрю Манджапане и Расмус Андерссон в овертайме. У хозяев шайбы забросили Винс Данн, Джордан Эберле и Джаред Макканн.

Российский защитник канадского клуба Никита Задоров в этом матче не отметился результативными действиями, но попал в протокол, дважды удалившись во втором периоде. Он стал единственным игроком «Флэймз» в этом матче, кто отправлялся в бокс для оштрафованных.

«Калгари» набрал 17 очков и занимает 11 место в таблице Западной конференции. «Кракен» остались с 19 очками и идут седьмыми.