Тренер «Ванкувера» — о принце Гарри: я отбил ему кулак. Не знаю, можно ли так делать

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет прокомментировал появление принца Гарри на матче его команды с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1), который прошёл этой ночью (21 ноября).

Напомним, принц Гарри является основателем и покровителем Фонда «Игр непобедимых», которые пройдут в Ванкувере и Уистлере в 2025 году. На Играх будут чествоваться ветераны вооружённых сил, военнослужащие и их семьи со всего мира, чтобы отпраздновать их службу и высокую роль спорта в помощи при их восстановлении.

«Я отбил ему кулак. Не знаю, можно ли так делать — но я это сделал, и он тоже сделал это. Он как бы посмотрел на меня [с небольшим сомнением], но сделал это», — приводит слова Токкета Daily Hive.

Принц Гарри — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма, внук покойной королевы Елизаветы II.