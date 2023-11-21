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Динамо М — Ак Барс. Прямая трансляция
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Яшкин: ближайшие три выездных матча – это хороший шанс найти себя

Яшкин: ближайшие три выездных матча – это хороший шанс найти себя
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от предстоящей выездной серии команды, в которой казанцы сыграют с московским «Динамо», «Куньлунь Ред Стар» и «Витязем».

«Нам следует наладить свою игру. Ближайшие три выездных матча – это хороший шанс найти себя. Пару последних игр провели то хорошо, то плохо, надеюсь, мы стабилизируем свои результаты.

Что нужно сделать для повторения результата прошлой игры с «Динамо»? Реализовывать свои моменты, хорошо сыграть в обороне.

Изменилось ли «Динамо» по сравнению с тем периодом, когда я выступал здесь? Да, поменялся главный тренер. Это хорошо укомплектованная команда, в составе есть отличные мастера и в линии обороны, и в линии атаки», — приводит слова Яшкина пресс-служба «Ак Барса».

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