В НХЛ не вышло, зато в России уже стал легендой. У Шипачёва 900 очков в КХЛ!

Игровой день в КХЛ получился довольно насыщенным. Здесь и яркая встреча «Сибири» с «Металлургом» в Новосибирске, которая закончилась только в овертайме; и неожиданно результативный матч «Локомотива» и «Куньлуня», по ходу которого ярославцы постоянно оказывались в роли отыгрывающейся команды, но оказались сильнее; и четвёртая подряд победа «Витязя», всё ближе подбирающегося к зоне плей-офф — подмосковный клуб ушёл с последнего места, опередив китайских «драконов», и расположился в пяти пунктах от зоны плей-офф. Но главные события сегодня происходили в двух столицах — России и Татарстана.

В Москве возглавляющий сводную таблицу «Спартак» принимал «Салават Юлаев». Красно-белые на днях отвоевали первую строчку у соседей из «Динамо», трижды отыгравшись по ходу встречи и вырвав победу в самом начале овертайма. Укреплять положение приходилось в игре с командой, которая, несмотря на чехарду из побед и поражений в последних матчах, всё ещё находилась недалеко от лидирующей группы на Востоке.

Впервые за долгое время лидер «Спартака» Николай Голдобин выходил на лёд не в качестве лучшего снайпера лиги — за последние шесть матчей лидер КХЛ по результативным действиям забросил всего один раз, и его обогнал набравший стремительный ход форвард «Авангарда» Рид Буше, поразивший ворота соперников аж девять раз за этот же период. И вот сегодня Голдобин забросил в очередной раз, открыв счёт в большинстве в игре с уфимцами, и вернул себе лидерство, пусть и не единоличное, в снайперской гонке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Для него это уже 22-й гол в сезоне — таким образом, Николай повторил клубный рекорд «Спартака» в лиге по голам за один регулярный чемпионат. До него такие же показатели демонстрировали три игрока — Штефан Ружичка в сезоне-2011/2012, Райан Стоу в сезоне-2016/2017 и Сергей Широков в сезоне-2020/2021. При этом словак потратил на это 47 матчей, американец — 57, а капитан «Автомобилиста» — 59. У Голдобина же ушло всего 32 игры — по скорости достижения этого показателя ему просто нет равных! И нет сомнений, что он станет единоличным рекордсменом и ещё не раз поднимет планку.

Но куда более масштабное в рамках всей лиги событие произошло в Казани, где «Ак Барс» пытался реабилитироваться за три поражения подряд. Получилось отлично — финалисты последнего Кубка Гагарина переиграли московское «Динамо» со счётом 4:1. После первого периода на табло горели нули, зато во второй трети «барсы» выдали впечатляющий отрезок, забросив три шайбы за четыре минуты. Свои имена в протокол в качестве авторов голов записали Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов и Вадим Шипачёв.

36-летний форвард поразил ворота соперников в 10-й раз в сезоне, забросив впервые с 20 октября. Но главное, что это результативное действие стало его 900-м в КХЛ — Шипачёв стал всего вторым игроком в истории лиги, добравшимся до этой отметки! Первым, как вы можете догадаться, является Сергей Мозякин — легендарный форвард набрал 928 (419+509) очков, в то время как Вадим сделал 285+615. Завершивший карьеру Мозякин остался недосягаемым по скорости набора такого количества очков — все свои 928 баллов он набрал за 842 матча, в то время как Шипачёв потратил 928 игр на набор 900 очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Это, конечно, не отменяет факта, что нападающий «Ак Барса» навсегда вписал себя в историю лиги и стал её полноценной легендой. К сожалению, у Вадима не вышло в НХЛ, но зато он раскрыл себя на родине. Весьма вероятно, что вскоре он и вовсе станет лучшим бомбардиром в истории КХЛ — если всё пойдёт хорошо, мы увидим это уже в нынешнем сезоне.