«Амур» взял реванш у «Адмирала» за поражение в первом дальневосточном дерби сезона
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В Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» нанёс поражение «Адмиралу» (2:1).
В составе победителей шайбами отметились Вячеслав Грецкий и Виктор Балдаев. У гостей единственный гол на счету Дениса Голубева.
Таким образом, команда Андрея Мартемьянова взяла реванш у владивостокцев за поражение в первом дальневосточном дерби текущего сезона (0:2), которое прошло состоялось 19 ноября там же в Хабаровске.
«Амур» набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» остаётся с 22 очками и идёт на последнем, 12 месте.
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