Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» взял реванш у «Адмирала» за поражение в первом дальневосточном дерби сезона

«Амур» взял реванш у «Адмирала» за поражение в первом дальневосточном дерби сезона
Комментарии

В Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» нанёс поражение «Адмиралу» (2:1).

В составе победителей шайбами отметились Вячеслав Грецкий и Виктор Балдаев. У гостей единственный гол на счету Дениса Голубева.

Таким образом, команда Андрея Мартемьянова взяла реванш у владивостокцев за поражение в первом дальневосточном дерби текущего сезона (0:2), которое прошло состоялось 19 ноября там же в Хабаровске.

«Амур» набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» остаётся с 22 очками и идёт на последнем, 12 месте.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Грецкий (Щемеров, Гиздатуллин) – 12:13 (5x5)     1:1 Голубев (Лисовец) – 30:49 (5x5)     2:1 Балдаев (Гиздатуллин) – 41:13 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android