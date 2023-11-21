«Где-то это североамериканская система». Форвард «Витязя» — о работе с Рябыкиным

24-летний центрфорвард «Витязя» Владислав Цицюра прокомментировал игру подмосковной команды под руководством главного тренера Дмитрия Рябыкина.

«Многое в плане результата изменилось с приходом Дмитрия Рябыкина. Новый главный тренер где-то перезагрузил команду, снял психологическое давление от негативного результата. Глотнули свежего воздуха, стабильно набираем очки — с любыми командами.

Что конкретно изменилось с приходом нового тренера? Система игры стала более прямой и агрессивной, стараемся уходить от лишних раскатов, атака начинается с той точки, где забираем шайбу, чтобы соперник не успел перестроиться. Где-то это североамериканская система. В принципе в прошлом сезоне в такой хоккей — с некоторыми коррективами — мы играли в СКА.

Рябыкин — очень жёсткий тренер? Мне так не показалось, во всяком случае видел в своей карьере и более жёстких тренеров. Другое дело, что Дмитрий Анатольевич — очень требовательный, у него огромное внимание к деталям. В принципе в современном хоккее из них и складывается результат.

Если говорить об атмосфере, то в «Витязе» она профессиональная. Нет лишнего напряжения, ребята поддерживают друг друга, помогают. Нет разделения по группам, на своих и легионеров, все вместе», — сказал Цицюра в интервью Russia-Hockey.ru.

«Витязь» после 34 матчей набрал 28 результативных баллов и находится на предпоследнем, 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.