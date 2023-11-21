Главный тренер «Вашингтона» заявил, что Кузнецов должен быть готов к ближайшему матчу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов должен быть готов к ближайшему матчу с «Баффало Сэйбрз», который состоится в ночь на 23 ноября в 3:00 мск.

«Он должен быть готов к матчу с «Баффало». Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Он пропустил довольно много времени из-за того, что последние пару недель болел», — приводит слова главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кузнецова 8 (3+5) очков в 14 матчах. «Вашингтон» имеет 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери победила в последних четырёх матчах подряд.