Николишин: «Авангард» тащит одно звено? Так и есть, наверное

Нападающий «Авангарда» Иван Николишин прокомментировал победу над «Трактором» (2:1 ОТ) и высказался о 10-матчевой победной серии омичей.

«Хороший, напряжённый матч. Думаю, сложно выделить что-то одно. Наверное, отмечу игру вратарей. У «Трактора» вратарь ловил, наш Мишуров — красавец. Ну и первое звено сделало результат.

Насколько удивлён обменом Василия Демченко? Мы попрощались, пожелали друг другу удачи.

У «Авангарда» 10-матчевая серия побед? Упорная работа, вера друг в друга, хорошее завершение атак и игра вратарей.

Почему у команды так много ничьих и первое место в КХЛ по игре в овертаймах? Так получается. Ни для кого не секрет, что мы снимаем вратаря, ребята у нас большие мастера, которые здорово реализуют моменты.

«Авангард» тащит одно звено? Так и есть, наверное. Все видят, какая результативность у первого звена. Нашим остальным линиям надо добавлять, помогать лидерам», — сказал Николишин в интервью Metaratings.ru.