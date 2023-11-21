«До сих пор внутри всё движется». Кравец — о победе «Авангарда» в овертайме

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в Челябинске.

«Готовились очень серьёзно, понимая, что «Трактор» уверенно проводит последние матчи. Там четыре звена сбалансированных, вратари хорошие – настраивались как на игру плей-офф. Было очень напряжённо, до сих пор внутри всё движется. Но ребята молодцы, тактически правильно сыграли, самоотверженно, практически не удалялись. Ну и снова здорово использовали моменты», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Трактор» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом». «Авангард» отправится в Уфу на матч с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 23 ноября.