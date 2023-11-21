Кудашов ответил, считает ли он сейв Коновалова определяющим в победе «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итог матча с «Ак Барсом» (4:1) и оценил сейв голкипера бело-голубых Ильи Коновалова.

«Считаю, что игра была такой же, как и в Казани, за исключением того, что сегодня мы не пропустили контратак, которые тогда были. Сыграли более строго, ну и результативность была чуть повыше, а так – как под копирку.

Сейв Коновалова после броска Дыняка стал определяющим? Если бы это было, как в последних играх, на последних секундах, тогда можно было бы так сказать. А здесь счёт был не такой чтобы уж скользкий, поэтому не думаю так.

Он сначала ошибся? Вы знаете, момент интересный. Сейчас вратарь, а бывает так, что ошибаются защитники, нападающие. Если вы будете смотреть хайлайты, то увидите, что такие ситуации периодически случаются, потому что вратари часто выходят из ворот и делают неточные передачи. Такое случается.

Переживал ли я в тот момент? А что тут переживать, там было полсекунды. Я же не могу выскочить и сыграть. Смотришь на то, что происходит, и принимаешь. Если бы это была 19-я минута третьего периода и счёт был бы 2:1, тогда можно было бы переживать, а тут счёт ещё позволял, даже если бы всё и произошло. Так бывает, разные ситуации случаются в хоккее», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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