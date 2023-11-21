Коновалов — о невероятном сейве: пришлось спасать ситуацию, клюшка выпала после попадания

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов рассказал о шикарном сейве в матче с «Ак Барсом» (4:1).

«Вышел из ворот, хотел помочь и отдал сопернику – пришлось спасать ситуацию. Где-то повезло, и удача была на нашей стороне. Шайба попала мне в клюшку.

Спорят, был ли бросок клюшки с моей стороны? Нет, клюшка вылетела уже после попадания. Когда шайба попала, она прокрутилась у меня в руке и выпала.

Сразу после этого забили? Ребята почувствовали энергию, что удача сыграла на нашей стороне, на эмоциях побежали, шайба отскочила на пустые ворота, и дальше её добили», — передаёт слова Коновалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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