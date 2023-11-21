Голкипер «Динамо»: с «Торпедо» нужно сыграть, как мы умеем. Тогда результат придёт

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов после победы над «Ак Барсом» (4:1) поделился ожиданиями от игры с «Торпедо», которая запланирована на 23 ноября.

«Прошлая неделя была неудачной? Игры идут через день. Понятно, что не стоит зацикливаться на каких-то плохих результатах. Готовимся к каждому матчу, тем более недавно играли с этим соперником и плюс-минус понимали, что они из себя представляют и что они плотно играют в обороне. Нам было нужно здорово сыграть в атаке, и те моменты, которые были, реализовать. И в своей зоне хорошо сыграли, уверенно.

Становится ли «Торпедо» особенным для нас соперником? Мы об этом не думаем. Каждый день – новая цель, новый этап. Мы движемся день ото дня. У них есть свой стиль, много передач, они здорово бросают и наслаждаются игрой. Нам просто нужно сыграть в свою игру, как мы умеем, и тогда результат придёт», — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.