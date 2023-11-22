«Питтсбург» подписал контракт до конца сезона с российским защитником Саморуковым

«Питтсбург Пингвинз» подписал двусторонний контракт до конца сезона с российским защитником Дмитрием Саморуковым, сообщает пресс-служба клуба.

Зарплата хоккеиста на уровне НХЛ составит $ 775 000, в АХЛ – $ 250 000.

Нынешний сезон 24-летний Саморуков начал в АХЛ, выступая за фарм-клуб «пингвинов» «Уилкс-Бэрри». В 15 матчах россиянин набрал 5 (1+4) очков. Всего на счету Саморукова три сыгранных матча в НХЛ — два за «Сент-Луис» и один за «Эдмонтон», в которых он не отметился результативными действиями.

В сезоне-2020/2021 защитник выступал в КХЛ за столичный ЦСКА. В 48 матчах Саморуков набрал 8 (2+6) очков.

«Питтсбург» имеет 18 очков после 17 матчей в текущем регулярном чемпионате и занимает 10 место в таблице Запада.