«Редко такое случается, но итог на табло». Кудрявцев оценил сейв Коновалова с «Ак Барсом»

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев оценил великолепное спасение клюшкой вратаря бело-голубых Ильи Коновалова в победном матче с «Ак Барсом» (4:1).

«Пытались контролировать всю игру. Определяющим стал второй период, когда мы дожали соперника и терпеливо завершили свои моменты. Это принесло нам результат. В моменте со своим голом я не ожидал, что «Ак Барс» даст так пройти на свой пятак. Решил держать шайбу до конца, так как увидел свободное пространство. Сначала думал отдавать, но потом понял, что партнеры здорово выманили на себя игроков. После пропущенного гола мы не побежали вперед, сломя голову, спасать ситуацию, а так же терпеливо играли.

Пусть и допустили моменты у своих ворот, но потом забили в дальнейших атаках. Четвёртый гол? Редко такое случается, но главное – итог. Он на табло. Все мы ошибаемся. Ваня Коновалов сам исправил свою ошибку в той ситуации. В третьем периоде были моменты, когда мы удалялись, и «Ак Барс» нас поддавливал. Но Ваня Коновалов нас подтаскивал, да и защита справилась со своей задачей», — цитирует Кудрявцева «РБ Спорт».