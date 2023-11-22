Легендарный вратарь Пашков оценил суперсейв динамовца Коновалова в матче с «Ак Барсом»

Олимпийский чемпион, легендарный в прошлом вратарь Александр Пашков оценил великолепное спасение клюшкой голкипера московского «Динамо» Ильи Коновалова в матче с «Ак Барсом» (4:1).

«Нельзя сказать, что «Динамо» прямо раскатало «Ак Барс», но сыграли действительно хорошо. По общему вкладу в успех, конечно, выделяются Никита Гусев и легионеры команды. Суперсейв Коновалова? Сначала надо сказать о том, что он сделал перед этим. Он дважды ошибся: далеко выкатился из ворот и допустил непозволительную оплошность в передаче. Дальше, конечно, бог ему помог. Вообще случай уникальный: сколько смотрел хоккей – такого момента не видел. Буквально в следующей атаке динамовцы наказали соперника. Не забил сам – получи в ответ», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.