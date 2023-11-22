«Каждый следующий бросок — самый важный». Коновалов о том, как переживает пропущенные голы

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов после победы в матче с «Ак Барсом» (4:1) рассказал, как относится к пропущенным голам.

«Какой гол пропустить обиднее всего? Нет обидных голов — любой засчитывается одинаково. Вратарь не должен на этом зацикливаться. Каждый следующий бросок — самый важный.

Хоккеисты «Спартака» поддерживают отношения с футболистами, есть ли такое в «Динамо»? Скажу про себя — я ни с кем не общаюсь, футбол в моей жизни мало присутствует, не особо интересно», — цитирует Коновалова Legalbet.

После 33 матчей регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» с 47-ю очками занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ.