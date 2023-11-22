«Для меня было чувствительно». Зуб назвал сумму, которой оплатил ужин новичка в «Оттаве»

Защитник «Оттавы» Артём Зуб рассказал о традиции в НХЛ, соласно которой новички команды опалчивают дорогостоящий командный ужин. Россиянин назвал сумму, которую он заплатил в свой первый год в НХЛ на командом ужине.

«У «Оттавы» молодой коллектив. Это чувствуется? Да, все на позитиве. Погулять любят. На ужины походить любят. Если выезд и выходной, то сразу командой куда-то идём.

Мой ужин новичка? Что-то типа ужина новичка было. Несколько заданий выполнили, а потом в бар и ресторан пошли. За ужин, конечно, пришлось заплатить. Много? Нас было трое или четверо. По пять тысяч долларов каждый заплатил. В первый год пять тысяч для меня было чувствительно», — цитирует Зуба Sport24.

28-летний Зуб в НХЛ провёл 189 матчей, в которых набрал 50 (14+36) очков с показателем полезности «+13».