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Маркстрём выловил шайбу ловушкой из пустых ворот после броска Якова Тренина

Маркстрём выловил шайбу ловушкой из пустых ворот после броска Якова Тренина
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В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Калгари Флэймз» (4:2).

В середине третьего периода при счёте 2:1 в пользу хозяев феноменальный сейв совершил голкипер «Калгари» Якоб Маркстрём. Шведский вратарь поехал за ворота, где ошибся с передачей и отдал пас на клюшку соперника. Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин бросал уже в пустые ворота, однако вратарь в последнее мгновение успел вернуться и в падении поймать шайбу ловушкой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в матче произошла яркая драка Никиты Задорова с Жереми Лозоном, в которой победу одержал россиянин.

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