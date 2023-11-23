Маркстрём выловил шайбу ловушкой из пустых ворот после броска Якова Тренина

В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Калгари Флэймз» (4:2).

В середине третьего периода при счёте 2:1 в пользу хозяев феноменальный сейв совершил голкипер «Калгари» Якоб Маркстрём. Шведский вратарь поехал за ворота, где ошибся с передачей и отдал пас на клюшку соперника. Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин бросал уже в пустые ворота, однако вратарь в последнее мгновение успел вернуться и в падении поймать шайбу ловушкой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в матче произошла яркая драка Никиты Задорова с Жереми Лозоном, в которой победу одержал россиянин.