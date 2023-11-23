Защитник «Калгари» Никита Задоров подрался с канадским хоккеистом «Нэшвилла»

В эти минуты на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Калгари Флэймз». После второго периода хозяева впереди — 2:1.

На 27-й минуте матча в драке сошлись защитник хозяев Жереми Лозон и защитник гостей Никита Задоров. По итогам инциденте канадский хоккеист «Предаторз» и российский игрок «Флэймз» получили по большому штрафу за драку. Также Лозон был наказан ещё и малым штрафом за подножку.

Видео драки

В составе «хищников» к этой минуте отличились канадские нападающие Колтон Сиссонс и Райан О'Райлли, за «огоньков» забил американский защитник Ноа Ханифин. Все голы были забиты ещё в первом периоде, тогда как второй отрезок выдался безголевым.