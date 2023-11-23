Ассист Минтюкова не помог «Анахайму» победить дома «Монреаль»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» в упорной борьбе уступил «Монреаль Канадиенс» (3:4).
В составе победителей отличились Алекс Ньюхук (дважды), а также Кейден Гуле и Майк Мэтисон.
У хозяев дубль на счету Мэйсона Мактавиша, ещё одну шайбу забросил Фрэнк Ватрано. Российский защитник «уток» Павел Минтюков отметился в этой встрече результативной передачей во втором периоде. Это 11 очко 19-летнего хоккеиста в сезоне.
«Монреаль» набрал 18 очков и занимает 13 место в турнирной таблице Восточной конференции. Калифорнийский клуб остался с 18 очками и идёт девятым на Западе.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ньюхук (Пирсон, Галлахер) – 05:59 0:2 Гуле (Юлёнен, Эванс) – 06:37 1:2 Мактавиш (Карлссон, Минтюков) – 20:53 (pp) 1:3 Мэтисон (Судзуки, Бэррон) – 21:49 2:3 Мактавиш (Ватрано, Люно) – 26:00 3:3 Ватрано (Мактавиш, Фаулер) – 51:31 3:4 Ньюхук (Эванс) – 56:40
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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