Ассист Минтюкова не помог «Анахайму» победить дома «Монреаль»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» в упорной борьбе уступил «Монреаль Канадиенс» (3:4).

В составе победителей отличились Алекс Ньюхук (дважды), а также Кейден Гуле и Майк Мэтисон.

У хозяев дубль на счету Мэйсона Мактавиша, ещё одну шайбу забросил Фрэнк Ватрано. Российский защитник «уток» Павел Минтюков отметился в этой встрече результативной передачей во втором периоде. Это 11 очко 19-летнего хоккеиста в сезоне.

«Монреаль» набрал 18 очков и занимает 13 место в турнирной таблице Восточной конференции. Калифорнийский клуб остался с 18 очками и идёт девятым на Западе.

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