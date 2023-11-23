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«Стараются из любого движения раздуть историю». Немчинов — о внимании СМИ к Овечкину

«Стараются из любого движения раздуть историю». Немчинов — о внимании СМИ к Овечкину
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Бывший форвард сборной России Сергей Немчинов прокомментировал результативность капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и высказался насчёт внимания к форварду со стороны СМИ.

«Может быть, этот сезон не очень хорошо складывается для Овечкина, но это только начало. Многие говорили, что «Кэпиталз» плохо играют, что надо всех менять — но сейчас они уже на втором месте в своём дивизионе. Я думаю, всё восстановится и встанет на свои места.

Результативность Александра тоже вернётся. Сейчас к Овечкину очень пристальное внимание, особенно со стороны журналистов — к каждому шагу. Стараются из любого движения раздуть историю. Думаю, он на это не обращает внимания», – сказал Немчинов в интервью Metaratings.ru

В текущем сезоне Овечкин провёл 16 матчей, где забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

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