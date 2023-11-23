Рыбин: хорошо, что «Вашингтон» может побеждать без голов Овечкина

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин прокомментировал игру «Вашингтон Кэпиталз» в последних матчах и оценил работу главного тренера столичного клуба Спенсера Карбери.

«Хорошо, что «Вашингтон» может побеждать без голов Овечкина. В том числе и для самого Александра. Безусловно, его не стоит списывать со счетов, но он уже немолод, и где-то требуется лишний раз передохнуть. Рано или поздно любая эра хоккеиста заканчивается и на смену ему приходят уже новые герои. В любом случае все всегда будут ассоциировать Ови с «Кэпиталз».

Можно сказать, что команда сейчас вновь показывает свой характер, заработали новые связки игроков. Стоит отдать должное и решению «Вашингтона» поверить в относительно молодого тренера Спенсера Карбери. У нас в России любят говорить, что некоторым наставникам недостаёт опыта. Всё это глупость! Надо просто доверять специалистам, и НХЛ это в очередной раз доказывает. У «Вашингтона» есть результат», — сказал Рыбин в интервью RT.