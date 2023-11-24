Рендулич — об игре СКА: мы смогли поправить все недочёты и полностью влиться в систему

Нападающий СКА Борна Рендулич оценил победу в принципиальном матче со «Спартаком» (3:2) и заявил, что петербургский клуб нашёл свою игру. СКА одержал седьмую победу кряду.

«Игра получилась отличной. У обеих команд были шансы, но сегодня наш вратарь Никита Серебряков был лучше. Удивлён ли я лидерством «Спартака» в КХЛ? Нет, это очень хорошая команда. Я доволен игрой СКА сегодня. Есть некоторые детали, которые нужно поправить, но победа есть победа. В следующих матчах мы постараемся сохранить этот темп, играть в том же стиле и взять все возможные очки!

После неудачного старта сезона мы продлили победную серию до семи матчей. Думаю, что мы смогли поправить все недочёты и полностью влиться в систему, из-за чего она стала работать эффективнее. К тому же, нашу команду сильно выручают вратари. В этом наш секрет!» — приводит слова Рендулича Metaratings.ru.

СКА одержал седьмую победу подряд и поднялся на пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.