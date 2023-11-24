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Защитник СКА: наша задача — занять первое место в турнирной таблице КХЛ

Защитник СКА: наша задача — занять первое место в турнирной таблице КХЛ
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Защитник СКА Максим Федотов поделился эмоциями после победного матча со «Спартаком» (3:2) и заявил, что петербургский клуб стремится занять первое место в турнирной таблице КХЛ.

«В начале матча мы играли хорошо, но во втором периоде снова пошли ненужные удаления. Думаю, что СКА сегодня сыграл неплохо. Первые 10 игр в чемпионате были непростые, потому что собралась новая команда, которая начинала всё с чистого листа.

Нам нужно было сыграться и притереться друг к другу. Рад, что сейчас идём хорошо. Наша задача на данный момент — занять первое место в турнирной таблице, так что нужно продолжать в том же духе», — цитирует Федотова Metaratings.ru

СКА одержал седьмую победу подряд и поднялся на пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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