«Ребята прикрыли мою жопу». Самсонов объяснил неудачный старт психологическими проблемами

Российский голкипер клуба НХЛ «Торонто» Илья Самсонов заявил, что видит причины неудачного старта сезона НХЛ в психологии, и заявил, что работает с психологом.

«С чем связываю не лучший старт сезона? Думаю, больше психология. Не вижу проблем с физикой. Конечно, можно покопаться, поискать проблемы, может, выгорание после первого раунда. Но это как копаться в грязном белье. Считаю, что я физически хорошо готов. Не чувствую проблем в игре. Проблемы в голове. Немного перестал верить в себя. Но если так посмотреть, то в сезоне, кроме матчей с «Тампой», всё было нормально у меня. И что, из-за этих двух игр всё пропало? Если будешь переживать из-за двух матчей, которые не пошли, то ты не будешь вратарём НХЛ. Надо отпустить ситуацию. С «Тампой» нам, вероятнее всего, играть в плей-офф, так что надо забывать неудачные игры и идти дальше. Конечно, это накладывает отпечаток. Но только на меня. На команду это не влияет.

Как это может влиять? Мы оба матча выиграли, в которых меня меняли. Благодарен ребятам. Они прикрыли мою жопу, если честно говорить. Да, это провал для меня. Но я играю не для себя, а для команды. Главное, что мы выиграли. Статистика у меня плохая, но, с другой стороны, статистика не всегда отражает игру. Я много тренируюсь, тяжело работаю. Всё придёт. Это часть нашей хоккейной жизни.

В «Торонто» есть психолог? У нас есть, но я работаю с другим парнем. Он в швейцарской лиге работает с вратарями. Мне порекомендовали его. Мы по-русски общаемся, на родном языке мне как-то проще», — цитирует Самсонова Sport24.

Самсонов занял шестое место по худшему проценту отражённых бросков за первые пять матчей сезона в истории «Торонто». За пять стартовых матчей россиянин отразил лишь 84,1% бросков.