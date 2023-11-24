Бурдасов ответил на вопрос, из-за него ли пошла в гору карьера Панарина

Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов прокомментировал информацию о том, что карьера российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина пошла вверх из-за него. Говорят, что Бурдасов был здоровым, а Хлебушек – маленьким, поэтому не попадал в состав и ушёл в «Витязь».

«Нет, конечно, он не проходил в состав-то не из-за меня. Он маленький был, щупленький, поэтому он решил туда поехать. Если бы за меня получилось, мы бы вместе на уроках не сидели бы, правильно? Конфликтовали бы. Понял? А так-то мы же вместе сидели, гуляли. Значит, не из-за меня», — сказал Бурдасов в эфире YouTube-канала «Трактор SHOW».

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 28 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков при общем показателе полезности «0». В прошлой регулярке Бурдасов набрал 46 (19+27) баллов в 48 матчах.