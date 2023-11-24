Агент Панарина прокомментировал рекордную для России и «Рейнджерс» серию Артемия в НХЛ

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в России, высказался о яркой игре форварда после провала в прошлом плей-офф и о рекордной серии. Хлебушек 15 матчей подряд набирал результативные баллы.

«Игра Панарина в этом сезоне после провала в плей-офф? Ну слушайте, что такое «провальный плей-офф»? Хоккей — игра команд. Есть определённые стечения обстоятельств. Тут много факторов, о которых мы можем говорить. Физическое, эмоциональное состояние.

Рекордная серия? Меня это не удивило, что могу сказать? Артемий — человек, который это может. И он показал, на что способен. Я понимаю, если бы хоккеист набирал по 60 очков и вдруг набрал 40. Но Панарин же показывает хорошую, стабильную игру», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Панарин побил рекорд среди российских игроков по длительности результативной серии в НХЛ, который ранее принадлежал Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/1993, «Бостон», 14 матчей подряд). Кроме того, игрок «Рейнджерс» побил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973), который набирал очки в 14 матчах подряд на старте сезона-1972/1973.