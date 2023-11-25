Только три игрока до 27 лет за всю историю НХЛ отдавали больше передач, чем Макдэвид

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал три результативные передачи к середине второго периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».
Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), нападающий оформил свой 272-й, 273-й и 274-й ассист в карьере. Благодаря этому 26-летний Макдэвид, обогнав Дэйла Хаверчука, вышел на единоличное четвёртое место в истории НХЛ по количеству результативных передач для игрока до 27 лет. Больше смогли отдать только Бобби Орр (276), Марио Лемье (285) и Уэйн Гретцки (477).
В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». К середине второго периода счёт 4:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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