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Только три игрока до 27 лет за всю историю НХЛ отдавали больше передач, чем Макдэвид

Только три игрока до 27 лет за всю историю НХЛ отдавали больше передач, чем Макдэвид
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Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал три результативные передачи к середине второго периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
0 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Драйзайтль, Деарне) – 14:10     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 15:24     0:3 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 23:44 (pp)     0:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 24:48 (pp)     0:5 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 38:37 (pp)    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), нападающий оформил свой 272-й, 273-й и 274-й ассист в карьере. Благодаря этому 26-летний Макдэвид, обогнав Дэйла Хаверчука, вышел на единоличное четвёртое место в истории НХЛ по количеству результативных передач для игрока до 27 лет. Больше смогли отдать только Бобби Орр (276), Марио Лемье (285) и Уэйн Гретцки (477).

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». К середине второго периода счёт 4:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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