The Athletic: «Эдмонтон» в числе худших на драфтах за 16 лет, несмотря на выбор Макдэвида

The Athletic проанализировал все выборы команд НХЛ на драфтах и составил рейтинг всех клубов с 2007 года. Издание также назвало лучший выбор каждой франшизы за это время. Топ будет в двух частях, пока что вышла только одна — с местами с 17-го по 31-е.
Примечательно, что «Эдмонтон Ойлерз», несмотря на выбор Коннора Макдэвида, занял лишь 27-е место. Издание иначе оценивало команды, у которых было больше первых выборов и драфт-пиков в топ-10.
17. «Колорадо Эвеланш»: Кейл Макар;
18. «Виннипег Джетс»: Коннор Хеллебайк;
19. «Монреаль Канадиенс»: Брендан Галлахер;
20. «Вегас Голден Найтс»: Ник Судзуки;
21. «Чикаго Блэкхоукс»: Алекс Дебринкэт;
22. «Детройт Ред Уингз»: Густав Нюквист;
23. «Оттава Сенаторз»: Марк Стоун;
24. «Коламбус Блю Джекетс»: Кэм Аткинсон;
25. «Нью-Джерси Дэвилз»: Йеспер Братт;
26. «Ванкувер Кэнакс»: Элиас Петтерсон;
27. «Эдмонтон Ойлерз»: Коннор Макдэвид;
28. «Филадельфия Флайерз»: Трэвис Конечны;
29. «Аризона Койотс»: Конор Гарланд;
30. «Флорида Пантерз»: Маккензи Уигар;
31. «Баффало Сэйбрз»: Брэндон Хагель.