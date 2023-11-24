The Athletic: «Эдмонтон» в числе худших на драфтах за 16 лет, несмотря на выбор Макдэвида

The Athletic проанализировал все выборы команд НХЛ на драфтах и составил рейтинг всех клубов с 2007 года. Издание также назвало лучший выбор каждой франшизы за это время. Топ будет в двух частях, пока что вышла только одна — с местами с 17-го по 31-е.

Примечательно, что «Эдмонтон Ойлерз», несмотря на выбор Коннора Макдэвида, занял лишь 27-е место. Издание иначе оценивало команды, у которых было больше первых выборов и драфт-пиков в топ-10.

17. «Колорадо Эвеланш»: Кейл Макар;

18. «Виннипег Джетс»: Коннор Хеллебайк;

19. «Монреаль Канадиенс»: Брендан Галлахер;

20. «Вегас Голден Найтс»: Ник Судзуки;

21. «Чикаго Блэкхоукс»: Алекс Дебринкэт;

22. «Детройт Ред Уингз»: Густав Нюквист;

23. «Оттава Сенаторз»: Марк Стоун;

24. «Коламбус Блю Джекетс»: Кэм Аткинсон;

25. «Нью-Джерси Дэвилз»: Йеспер Братт;

26. «Ванкувер Кэнакс»: Элиас Петтерсон;

27. «Эдмонтон Ойлерз»: Коннор Макдэвид;

28. «Филадельфия Флайерз»: Трэвис Конечны;

29. «Аризона Койотс»: Конор Гарланд;

30. «Флорида Пантерз»: Маккензи Уигар;

31. «Баффало Сэйбрз»: Брэндон Хагель.